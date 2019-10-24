Гол Ракицкого и шедевр от Забитцера в видеообзоре матча РБ Лейпциг – Зенит – 2:1

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Копенгаген: тренер пережив смерть, шанс для епатажного "лорда", вбиті мрії Дніпра – найцікавіше про суперника Динамо
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Динамо – Копенгаген: предматчевая пресс-конференция Алексея МихайличенкоЛига Европы — 23 окт 492
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"Про що думав Пятов?": Мирон Маркевич критично оцінив нічию Шахтаря та Динамо у Лізі чемпіонівЛига чемпионов — 23 окт 2002
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"Хтось хотів потрапити в Барселону, Баварію чи Манчестер Юнайтед, а я марив Динамо". Правила життя Андрія ЯрмоленкаАнглия — 23 окт 643
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Шахтер – Динамо Загреб: помутнение Пятова, провалы флангов обороны и фирменное спасение от Додо в Лиге чемпионовЛига чемпионов — 23 окт 7302