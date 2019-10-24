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Гол Ракицкого и шедевр от Забитцера в видеообзоре матча РБ Лейпциг – Зенит – 2:1

00:26 46 Читати українською
Гол Ракицкого и шедевр от Забитцера в видеообзоре матча РБ Лейпциг – Зенит – 2:1
РБ Лейпциг – Зенит / Фото РБ Лейпциг

РБ Лейпциг принимал Зенит в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. Смотрите видео голов и обзор матча на Футбол 24.

49’ Конрад Лаймер
59’ Марсель Забитцер
 
Ярослав Ракицкий 25’
25’ Ярослав Ракицкий
49’ Конрад Лаймер
59’ Марсель Забитцер

Зенит шокировал хозяев уже на 25-й минуте. Дальний удар экс-защитника Шахтера Ярослава Ракицкого попал точно в угол ворот немцев.

РБ Лейпциг оправился только после перерыва. Сначала Лаймер сравнял счет, а через 10 минут хозяева уже были впереди благодаря красивому голу Марселя Забитцера.

Игроки немецкого клуба спокойно довели матч до финального свистка и справедливо забрали 3 очка.

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Источник: канали Футбол 1/ Футбол 2
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Теги
Лига чемпионов Видеоновости Зенит Зенит РБ Лейпциг РБ Лейпциг РБ Лейпциг - Зенит Ярослав Ракицкий Ярослав Ракицкий Марсель Забитцер Марсель Забитцер
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