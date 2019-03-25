Киевляне в контрольном матче не смогли переиграть житомирское Полесье.
Товарищеский матч
Динамо – Полесье – 1:1
Голы: игрок на просмотре, 43 - Логинов, 76
Наставник киевлян Александр Хацкевич выпустил на поле игроков, которые получат не слишком много игрового времени.
Динамо не сумело победить Полесье – потенциальный бразильский новичок киевлян отличился голом
Отметим, что на позиции защитника в составе "бело-синих" вышел бразилец, который находится на просмотре. Ему и удалось открыть счет в этой встрече после розыгрыша углового под занавес первого тайма.
Во втором тайме темп игры значительно снизился, а моментов практически не было. Впрочем, Полесье на 76-й минуте сумело сравнять счет. Александр Логинов удачно закмнув дальнюю штангу после розыгрыша углового. Это гол стал последним в поединке, который так и завершился со счетом 1:1.
Динамо просматривает бразильца Марсело – потенциальный новичок уже отметился киевлян