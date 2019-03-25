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Гол потенциального новичка "бело-синих" в видеообзоре матча Динамо – Полесье

22:12 10 Читати українською
Гол потенциального новичка "бело-синих" в видеообзоре матча Динамо – Полесье
Динамо – Полесье 1:1

Киевляне в контрольном матче не смогли переиграть житомирское Полесье.

Товарищеский матч

Динамо – Полесье – 1:1

Голы: игрок на просмотре, 43 - Логинов, 76

Наставник киевлян Александр Хацкевич выпустил на поле игроков, которые получат не слишком много игрового времени.

Динамо не сумело победить Полесье – потенциальный бразильский новичок киевлян отличился голом

Отметим, что на позиции защитника в составе "бело-синих" вышел бразилец, который находится на просмотре. Ему и удалось открыть счет в этой встрече после розыгрыша углового под занавес первого тайма.

Во втором тайме темп игры значительно снизился, а моментов практически не было. Впрочем, Полесье на 76-й минуте сумело сравнять счет. Александр Логинов удачно закмнув дальнюю штангу после розыгрыша углового. Это гол стал последним в поединке, который так и завершился со счетом 1:1.

Динамо просматривает бразильца Марсело – потенциальный новичок уже отметился киевлян

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Полесье Полесье Динамо Киев Динамо Киев Видеоновости
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