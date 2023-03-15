Эрлинг Холанд в среду забил 5 голов в матче Лиги чемпионов. Впрочем, в Южной Америке точно не это стало событием дня.

Чемпионат Боливии, 6 тур

Пальмафлор – Блуминг – 3:2

Голы: Каньете, 9 (пен), 90+38, Альварес, 82 (пен) – Родригес, 86, Синистерра, 90+24

Удаления: ?, 90+31 (за пределами поля) – Меначо, 90+21, Бессерра, 90+28

Если бесконечного футбольного матча и не существует, то максимально близко к этому статусу подобрались в Боливии в поединке Пальмафлор – Блуминг. Там арбитр добавил ко второму тайму 42 (!) минуты.

"Ты не хочешь зайти ко мне заняться сексом?": как украинский форвард работал таксистом из-за отсутствия денег

Причиной этого стал невероятный ливень, а также несколько длительных пауз, связанных с использованием системы VAR. Рефери решил, что в итоге это повлекло почти дополнительный тайм.

Как следствие, футболисты более двух часов играли нечто вроде водного поло, ведь газон не справился с большим количеством осадков. Интересно, что за компенсированное время команды забили два гола (победный – на 90+38), а гости получили две красные. Этот поединок точно претендует на статус одного из самых продолжительных в истории футбола.

3:2 – Пальмафлор поднялся на 3-е место турнирной таблицы. Блуминг остался предпоследним.