Лестер одержал первую победу в чемпионате, разгромив Ноттингем Форест. Смотрите видео голов и обзор встречи.

Судьба встречи была решена еще до перерыва благодаря вдохновенной игре Мэддисона. Плеймейкер Лестера оформил дубль дальним выстрелом с рикошетом и роскошным исполнением штрафного. Между голами Джеймса "втиснулся" Барнс, которому также удался качественный обводной удар.

Лестер одержал первую победу в АПЛ, разбив Ноттингем Форест – Роджерс спасен, эффектный гол пяткой, дубль Мэддисона

После перерыва Лестер добил соперника. Тот же Мэддисон резкой передачей низом нашел Даку, а замбиец касанием пятки переправил мяч в ворота – 4:0.