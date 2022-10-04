Гол пяткой и роскошный штрафной в видеообзоре матча Лестер – Ноттингем Форест – 4:0
10:17 - Читати українською
Лестер одержал первую победу в чемпионате, разгромив Ноттингем Форест. Смотрите видео голов и обзор встречи.
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Судьба встречи была решена еще до перерыва благодаря вдохновенной игре Мэддисона. Плеймейкер Лестера оформил дубль дальним выстрелом с рикошетом и роскошным исполнением штрафного. Между голами Джеймса "втиснулся" Барнс, которому также удался качественный обводной удар.
Лестер одержал первую победу в АПЛ, разбив Ноттингем Форест – Роджерс спасен, эффектный гол пяткой, дубль Мэддисона
После перерыва Лестер добил соперника. Тот же Мэддисон резкой передачей низом нашел Даку, а замбиец касанием пятки переправил мяч в ворота – 4:0.
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