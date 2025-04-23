Ювентус проиграл Парме в матче 33-го тура Серии А (0:1). Смотрите гол и видеообзор встречи на "Футбол 24".

Форвард Матео Пеллегрино пополнил состав Пармы минувшей зимой, придя из Велес Сарсфилд. Аргентинец сразу же выиграл конкуренцию у Милана Джурича и начал оказывать огромное влияние на игру "крестоносцев". После его дубля в ворота Торино итальянская пресса начала писать о том, что 23-летний форвард надолго в Парме не задержится.

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И вот теперь он забил в ворота другой, более сильной туринской команды. В компенсированное к первому тайму время Пеллегрино выиграл верховую борьбу у Келли и замкнул навес Эмануэле Валери.

Эта победа позволила Парме подняться на 15-е место в турнирной таблице.