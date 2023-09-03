"Мы провели очень хорошую игру, но все пошло против нас. Нам нужно чуточку больше удачи, чтобы побеждать.

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Гол Гарначо? Это не был офсайд. Мы должны принять факт, но этот момент рассмотрели под неправильным углом. Я не считаю это за офсайд. Но это не меняет результата. Второй гол Арсенала? Там был явный фол на Эванси, тот мяч нельзя было засчитывать.

Мы, безусловно, должны совершенствоваться, но вы видите, и то, что мы можем победить любого. Это такой близкий разрыв, и мы могли победить сегодня. Если бы Гарначо забил гол, то мы бы выиграли", – цитирует BBC Тен Хага.

Напомним, что Гарначо забил гол в конце матча с Арсеналом, впрочем, после просмотра VAR отменял взятие ворот. Через несколько минут "канониры" вырвали победу, благодаря Райсу и Жезусу.

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