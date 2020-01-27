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Гол Начо, который сделал Реал единоличным лидером, в видеообзоре матча против Вальядолида

11:21 10 Читати українською
Гол Начо, который сделал Реал единоличным лидером, в видеообзоре матча против Вальядолида
Вальядолид – Реал – 0:1 – видео гола и обзор матча

Реал минимально одолел Вальядолид в рамках 21 тура Примеры. Смотрите видео самых ярких моментов поединка на "Футбол 24".

 
Начо 78’
78’ Начо

Казалось, у Реала не должно было возникнуть проблем. "Сливочные" уже на 12-й минуте открыли счет, но арбитр отменил гол Каземиро. Победу мадридцам принес точный удар Начо в конце матча.

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Реал набрал 46 очков и единолично возглавил турнирную таблицу чемпионата Испании. У Вальядолида осталось 22 пункта и шестнадцатая позиция.

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Начо Начо Реал Мадрид Реал Мадрид Вальядолид Вальядолид Испания Видеоновости Вальядолид - Реал Мадрид
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