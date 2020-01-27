Гол Начо, который сделал Реал единоличным лидером, в видеообзоре матча против Вальядолида

Реал минимально одолел Вальядолид в рамках 21 тура Примеры. Смотрите видео самых ярких моментов поединка на "Футбол 24".

Казалось, у Реала не должно было возникнуть проблем. "Сливочные" уже на 12-й минуте открыли счет, но арбитр отменил гол Каземиро. Победу мадридцам принес точный удар Начо в конце матча.

Реал вымучил победу над Вальядолидом, Хетафе одолел Бетис, Атлетико не справился с Леганесом: 21-й тур Ла Лиги

Реал набрал 46 очков и единолично возглавил турнирную таблицу чемпионата Испании. У Вальядолида осталось 22 пункта и шестнадцатая позиция.