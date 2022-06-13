Криштиану Роналду пропускал игру, получив отдых от Фернанду Сантуша, а хозяева забили уже на первой минуте. Нападающий Бенфики Харис Сеферович ударом головой открыл счет – мяч влетел точно в угол ворот.

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Этот гол оказался единственным в матче, хотя интересных событий хватало – отмененный гол Португалии, пенальти в ворота гостей и его отмена после просмотра VAR. Героем матча стал вратарь Швейцарии Йонас Омлин, совершивший 8 сейвов.

1:0 – Швейцария набрала первые очки в Лиге наций, но все еще находится на последней строчке группы А2. Португальцы после своего поражения и победы Испании над Чехией опустились на второе место квартета.