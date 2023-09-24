"Потрясающая ремонтада. Мы верили до конца, играли храбро. Мы проанализируем ошибки. Этот камбэк стал возможным благодаря вере, стремлению победы. Когда играешь не лучшим образом, нужно использовать такие преимущества.

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Мы рисковали все больше, остались с двумя центральными защитниками, а остальные были атакующими игроками. Нам пришлось рисковать, и это сработало. Гави может играть где угодно. Если нужно выбрать футболиста, который олицетворяет эту победу, то это он. Но вся команда постаралась.

Гол на 80-й минуте был потрясением. В обычной ситуации Барселона отыграться не смогла бы. Сегодня все получилось, но мы должны играть лучше. Это было не лучшее наше выступление", – цитирует наставника каталонцев Marca.

Напомним, "блаугранас" смогли отыграться с 0:2 в матче против Сельты, забив голы в конце матча. Гави появился на поле в первом тайме, заменив травмированного де Йонга. Испанец ассистировал Канселу, который забил победный мяч.

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