Гол Мудрика признали самым красивым в туре Лиги конференций – украинец имел лишь одного конкурента
Вингер Челси Михаил Мудрик собирает награды за свой роскошный удар в матче Лиги конференций против Ноа (8:0).
Гол украинца признали самым красивым по итогам 3-го тура, информирует пресс-служба УЕФА.
Шедевр Мудрика в видеообзоре матча Челси – Ноа – 8:0
Мудрик сыграл как образцовый вингер – прием, смещение и четкий удар под дальнюю штангу. Интересно, что УЕФА номинировал на гол тура всего двух претендентов. Петар Станич из Бачки-Тополы также отметился великолепным дальним ударом в ворота Лугано, однако Мудрику отдали больше голосов.
Вингер Челси является одним из самых результативных игроков нынешнего розыгрыша Лиги конференций. В трех матчах группового этапа украинец оформил 2 гола и 3 ассиста.
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