Вингер Челси Михаил Мудрик собирает награды за свой роскошный удар в матче Лиги конференций против Ноа (8:0).

Гол украинца признали самым красивым по итогам 3-го тура, информирует пресс-служба УЕФА.

Шедевр Мудрика в видеообзоре матча Челси – Ноа – 8:0

Мудрик сыграл как образцовый вингер – прием, смещение и четкий удар под дальнюю штангу. Интересно, что УЕФА номинировал на гол тура всего двух претендентов. Петар Станич из Бачки-Тополы также отметился великолепным дальним ударом в ворота Лугано, однако Мудрику отдали больше голосов.

Вингер Челси является одним из самых результативных игроков нынешнего розыгрыша Лиги конференций. В трех матчах группового этапа украинец оформил 2 гола и 3 ассиста.

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