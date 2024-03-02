Брентфорд Егора Ярмолюка принимает Челси Михаила Мудрика в 27-м туре АПЛ. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию игры – в этой новости на "Футбол 24".

Матч Брентфорд – Челси стартует в 17:00. На момент начала игры команда Михаила Мудрика занимает 11 место АПЛ (35 очков). Брентфорд борется за выживание – 16 позиция, 25 пунктов.

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Егор Ярмолюк оказался в запасе. Томас Франк отвел хавбеку молодежной сборной Украины роль резервиста. Михаил Мудрик тоже в запасе Челси. Несколько дней назад украинец забил гол Лидсу в Кубке Англии, но, похоже, этого было мало, чтобы убедить Маурисио Почеттино доверить место в основе.

Где смотреть матч Брентфорд – Челси? Онлайн-трансляция игры доступна на Setanta Sports. Следить за основными событиями игры можно в онлайне "Футбол 24".

Стартовые составы:

Брентфорд:

Челси: