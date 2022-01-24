В первом тайме матча с Вольфсбергом "горняки" столкнулись с прессингом австрийцев даже в собственной штрафной. В общем, неплохо справляясь с выпадами соперника, дончане пропустили незадолго до перерыва. Линдль подал, Трубин справился с ударом Визингера в упор, но первым на добивание успел Лочошвили.

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Де Дзерби после отдыха перетасовал состав. Новичок Шахтера Тобиас в середине второй сорокапятиминутки организовал первый гол "горняков", прострелив с фланга в центр штрафной на Судакова. Через три минуты Винисиус разогнал еще одну голевую атаку, после которой Мораес транзитом через Фернандо удвоил счет. На последних минутах Тете снял вопрос о победителе, а Жуниор, оформив дубль, принес "оранжево-черным" первую победу в новом году.

Шахтер – Вольфсберг: разгром в первом спарринге, шикарный дебют Винисиуса, Мораес поставил эффектную точку