"Нам всегда тяжело играть против Миная и Владимира Шарана – это замечательный тренер и хорошая команда. Но мы сегодня могли забить четыре-пять мячей.

"К сожалению, нам не засчитают очко за 1:1 с Шахтером": Минай прокомментировал скандальное решение арбитра

Надо быть честными и признать, что гол Миная был чистым. Но до этого был такой же чистый фол на Траоре, поэтому получается, что судья в одном моменте допустил две ошибки. Считаю, всем было бы легче, если бы был VAR на матче. Система VAR должна быть плюс-минус на каждой игре, где есть команды, которые ведут борьбу за чемпионство. Вот и все. Двигаемся дальше, тяжело будет до самого конца. А судьи – тоже люди, которые ошибаются. Просто повторю, что с VAR было бы намного легче", – цитирует Срну официальный сайт Шахтера.

Напомним, в конце первого тайма Дмитрий Немчанинов забил гол в ворота "горняков" – арбитр Николай Балакин мяч не засчитал, хотя на повторе четко видно, что сфера линию пересекла.

Шахтер скандально переиграл Минай и сохранил отрыв на вершине УПЛ – арбитр не засчитал чистый гол в ворота Трубина