В рамках 36-го тура АПЛ 2024/25 было проведено несколько матчей. Отчет читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Англии 2024/25, 36-й тур

Саутгемптон – Манчестер Сити – 0:0

Фулхэм – Эвертон – 1:3

Голы: Хименес, 17 – Миколенко, 45+3, Кин, 70, Бету, 73

Ипсвич – Брентфорд – 0:1

Голы: Шаде, 18

Вулверхэмптон – Брайтон – 0:2

Голы: Уэлбек, 28, Груда, 85

Миколенко забил первый гол в сезоне – видео красоты от украинского защитника Эвертона

Миколенко провел выездной матч против Фулхэма, приобщившись сразу к двум голам. Сначала он провинился в пропущенном голе – если поражение в верховой дуэли с выше на 10 сантиметров нападающим можно ставить в вину. Рауль Хименес продавил Виталия на дальней штанге, замкнув подачу с левого фланга.

Так счет был открыт. Впрочем, сам Миколенко счет и сравнял, пробив из-за пределов штрафной после скидки от Дукуре. Рикошетом от Перрейры мяч ушел в противоход голкиперу. 1:1 Это был его третий гол в АПЛ и первый в сезоин 2024/25.

Ну а во втором тайме Эвертон забил еще два гола, вырвав победу – Кстати, второй начался с подачи, которую головой выбил Миколенко. 1:3!

В параллельной встрече Ярмолюк одолел Ипсвич, отыграв полный матч. В активе Егора было 59 касаний мяча с 45 точными пасами из 46-ти – из них 3 лонгбола (2 точных). Кроме того, наш земляк провел 12 единоборств на земле (6 победных), выполнил 2 перехвата и 3 отбора, а также заработал на себе три фола. Один из его отборов запустил контратаку Брентфорда с ударным завершением.

Но болельщики увидели только один гол. Его после навеса с углового провел Мбеумо. Таким образом, "пчелы" выиграли в четвертом матче АПЛ подряд.

В параллельной встрече Брайтон победил Вулверхэмптон благодаря голам Уэлбека и Груды, приблизившись к зоне еврокубков на расстояние пяти очков. А вот Манчестер Сити свой матч свел к нулевой ничьей – невероятно, но остановить "горожан" удалось Саутгемптону. 4-матчевая победная серия подошла к концу.

Впрочем, подопечные Пепа Гвардиолы пока что держатся третьими, а отрыв от шестого места составляет четыре зачетных балла. Шансы на сохранение места в зоне ЛЧ остаются неплохими.

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