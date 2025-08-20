Реал минимально победил Осасуну (1:0) в первом туре Ла Лиги 2025/26. Смотрите видео гола и обзор матча на "Футбол 24".

Реал без феерии победил Осасуну – Мбаппе сделал результат, Мастантуоно дебютировал за "сливочных", Карвахаль вернулся

Единственный мяч во встрече забил Килиан Мбаппе на 51-й минуте с пенальти. Уже в компенсированное время красную карточку получил Бретонес и Осасуна минимально уступила в меньшинстве – 0:1.