Гол Мбаппе с пенальти и красная карточка в видеообзоре матча Реал – Осасуна – 1:0
08:30 - Читати українською
Реал минимально победил Осасуну (1:0) в первом туре Ла Лиги 2025/26. Смотрите видео гола и обзор матча на "Футбол 24".
завершено
Реал в последнем матче стартового тура Ла Лиги 2025/26 обыграл Осасуну (1:0).
Реал без феерии победил Осасуну – Мбаппе сделал результат, Мастантуоно дебютировал за "сливочных", Карвахаль вернулся
Единственный мяч во встрече забил Килиан Мбаппе на 51-й минуте с пенальти. Уже в компенсированное время красную карточку получил Бретонес и Осасуна минимально уступила в меньшинстве – 0:1.
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter