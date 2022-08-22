Аталанта и Милан не опредилили победителя во 2-м туре чемпионата Италии 2022/23. Руслан Малиновский забил гол. Смотрите видеообзор поединка в Бергамо 21 августа на "Футбол 24".

Украинец неожиданно вышел в стартовом составе, хотя накануне главный тренер Аталанты выразил недовольство его результативностью. На 29-й минуте Руслан передал "привет" Гасперини, открыв счет пушечным ударом. Правда, помог рикошет. Первый забитый мяч Малиновского в сезоне 2022/23.

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Милан ответил на экваторе второго тайма. Точным ударом за действующих чемпионов Италии отличился Беннасер. До финального свистка счет больше не изменился. 1:1 – у обеих команд после двух туров по 4 очка.

Не исключено, что этот гол стал для 29-летнего украинца последним в составе Аталанты. Есть большая вероятность, что до закрытия трансферного окна Руслан Малиновский перейдет в другой клуб.