"На мой взгляд, гол Малиновского надо было засчитывать. Согласен, при атакующих действиях Аталанты, ее футболист Хатебур формально находился в положении вне игры, однако о какой-то активной фазе не может быть речи. Он ведь не касался мяча, никому не мешал.

Отмененный гол Малиновского в видеообзоре матча Фиорентина – Аталанта – 1:0

Поэтому лайсмен поспешил, зафиксировав офсайд. Понятно недовольство таким решением главного тренера Аталанты Гасперини, поскольку гол был забит без нарушения правил", – рассказал Ступар в комментарии meta-ratings.

Заметим, что у арбитров вряд ли были претензии к самому Малиновскому. Вероятнее всего, они обратили внимание на Хатебура, который влез в офсайд и отвлекал защитников Фиорентины, но мяч не касался. Этот отмененный гол позволил Фиорентине праздновать минимальную победу (1:0).

"Смерть пассивного офсайда". У Малиновского украли эффектный гол – Аталанта беззубо проиграла Фиорентине