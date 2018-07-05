Гол Луиса Адриано Норшелланну попал в топ-10 неспортивных моментов в истории футбола

Портал WatchMojo опубликовал свою версию наиболее неспортивных эпизодов в истории футбола.

В этот список попал гол экс-нападающего Шахтера Луиса Адриано, который он забил в ворота Норшелланна в групповом этапе Лиги чемпионов 2012/13, проигнорировав фэйр-плей.

К этой компании присоединился гол Диего Марадоны рукой в ворота сборной Англии на ЧМ-86, удаления Зинедина Зидана в финале ЧМ-2006 против сборной Италии, плевок Франка Райкарда в Руди Феллера и другие.

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