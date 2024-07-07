В матче 23-го тура МЛС Интер Майами на выезде уступил Цинциннати (1:6). Читайте отчет об игре и смотрите видео голов в этой новости на "Футбол 24".

МЛС, 23-й тур

Цинциннати – Интер Майами – 6:1

Голы: Кубо, 10, 57, Акоста, 36, Буха, 38 Асад, 45+4, Валенсуале, 72 – Кривцов, 21

Удаление: Бускетс, 62 (Интер, вторая желтая карточка)

Форвард Шахтера продолжает разрывать в МЛС – забил уже 5-й гол и помог команде догнать Кривцова и Ко

В 23-м туре МЛС встречались лидеры Восточной конференции – Цинциннатти и Интер. Уже на 2-й минуте Кривцов должен был выводить маямцев вперед, опасно замыкая навес с углового под дальнюю штангу – голкипер в падении потянул. Его визави в следующей атаке помешал выходу один на один хозяев. Однако на 10-й минуте уже Кубо убежал на свидание с вратарем и открыл счет.

Цинциннати продолжил разрывать соперника и создал минимум три убийственных момента, чтобы увеличить преимущество. Свои эпизоды пороли и маямцы, пока за дело не взялся украинский защитник. В середине тайма он снова был первым на мяче после подачи с углового и головой направил сферу в сетку – этот гол стал для Кривцова вторым в составе Интера.

Два мяча Цинциннати в течение двух минут в конце тайма и третий в добавленное время практически сняли вопрос о победителе. Еще два точных удара хозяев после перерыва завершили неприятный разгром Интера. К слову, с 62-й минуты гости играли в меньшинстве: Бускетс заработал предупреждение, но начал что-то выговаривать арбитру и сразу увидел перед собой второй "горчичник".

В составе представителя штата Огайо на последние 15 минут вышел форвард Шахтера Кевин Келси, но отметиться результативным действием не сумел.

Как следствие, Цинциннати набрал 48 очков и подвинул Интер с первой строчки турнирной таблицы Восточной конференции – у Кривцова и Ко 47 баллов.

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