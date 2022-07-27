Второй поединок мадридского Реала в американском турне завершился ничьей. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов на Футбол 24.

Америка неожиданно открыла счет во встрече, уже на 5 минуте поразив ворота Андрея Лунина. Бензема ответил красивым ударом, а Азар реализовал пенальти и вывел "бланкос" вперед.

Лунин провел полный матч за Реал: два пропущенных гола, курьез с пенальти после фола игрока Шахтера и уникальность