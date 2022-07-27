Гол-красавец Бензема и игра Лунина в видеообзоре матча Реал – Америка – 2:2
10:43 - Читати українською
Второй поединок мадридского Реала в американском турне завершился ничьей. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов на Футбол 24.
Америка неожиданно открыла счет во встрече, уже на 5 минуте поразив ворота Андрея Лунина. Бензема ответил красивым ударом, а Азар реализовал пенальти и вывел "бланкос" вперед.
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Впрочем, удержать победу подопечным Анчелотти не удалось. Тобиас сбил в собственной штрафной соперника и рефери указал на отметку. Лунин пенальти парировал, но с грубым нарушением правил. Визави украинца со второй попытки забил. Финальный свисток зафиксировал ничью 2:2.
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