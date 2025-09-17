Бенфика уступила Карабаху в матче 1-го тура основного этапа Лиги чемпионов (2:3). Смотрите голы и обзор матча на "Футбол 24".

Поначалу казалось, что матч Бенфика – Карабах – сказка для Георгия Судакова. Новичок "орлов" оформил два ассиста на старте встречи: с углового и с игры. Однако затем ситуация на поле перевернулась с ног на голову.

Карабах шокировал Бенфику в украинском шоу на Да Луж, Опорочив Судакову дебют мечты – Кащук принес победу после 0:2

Карабах добавил и сравнял счет, Заставив Анатолия Трубина неоднократно спасать свою команду. Чего только стоит двойной сейв украинского вратаря, когда он вытащил мяч из двух разных углов.

Однако в конце игры, когда, казалось, Бенфика забрасывает азербайджанцев, победный гол забил украинец в составе Карабаха – Алексей Кащук.