Гол Кащука, ассисты Судакова и сэйвы Трубина в видеообзоре матча Бенфика – Карабах – 2:3
Бенфика уступила Карабаху в матче 1-го тура основного этапа Лиги чемпионов (2:3). Смотрите голы и обзор матча на "Футбол 24".
Поначалу казалось, что матч Бенфика – Карабах – сказка для Георгия Судакова. Новичок "орлов" оформил два ассиста на старте встречи: с углового и с игры. Однако затем ситуация на поле перевернулась с ног на голову.
Карабах шокировал Бенфику в украинском шоу на Да Луж, Опорочив Судакову дебют мечты – Кащук принес победу после 0:2
Карабах добавил и сравнял счет, Заставив Анатолия Трубина неоднократно спасать свою команду. Чего только стоит двойной сейв украинского вратаря, когда он вытащил мяч из двух разных углов.
Однако в конце игры, когда, казалось, Бенфика забрасывает азербайджанцев, победный гол забил украинец в составе Карабаха – Алексей Кащук.