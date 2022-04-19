В четверг подопечные Хави вылетели из Лиги Европы, а в 32-м туре Ла Лиги принимали Кадис, который находился в зоне вылета. Фаворит был очевидным, но на Камп Ноу состоялась сенсация. Гол бывшего форварда Карпат и Динамо – Лукаса Переса – стал единственным в матче. Вторая подряд домашняя неудача "сине-гранатовых".

Барселона опозорилась в матче с Кадисом, потерпев поражение на Камп Ноу – экс-нападающий Карпат забил победный гол

После этого поражения, которое стало для "кулес" первым в Ла Лиге с 4 декабря, Барса отстает от Реала на 15 очков, сыграв на матч меньше. Иллюзия чемпионской интриги в Ла Лиге умерла.

Интересно, что каталонцы не могут обыграть Кадис уже в четвертом поединке – две ничьи и два поражения. Андалусийцам эти три очка позволили выбраться из зоны вылета.