Гол экс-форварда Зари в видеообзоре матча Брюгге – Манчестер Юнайтед – 1:1

Брюгге принимал Манчестер Юнайтед в первой встрече 1/16 финала Лиги Европы.

Уже на 15-й минуте бельгийцы шокировали именитых хозяев. Экс-вратарь Ливерпуля Симон Миньоле вынес мяч на половину поля манкунианцев, где Деннис Эммануэль Бонавентуре сумел переиграть Ромеро.

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Еще до свистка на перерыв Антони Марсьяль выровнял положение и зафиксировал финальный счет.

Напомним, Бонавентуре в 2016-2017 годах выступал за луганскую Зарю. Ответный матч между этими соперниками состоится 27 февраля на Олд Траффорд.

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