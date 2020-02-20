Гол экс-форварда Зари в видеообзоре матча Брюгге – Манчестер Юнайтед – 1:1

Лига Европы — 20 фев 143
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Шахтер – Бенфика: послематчевая пресс-конференция Луиша Каштру
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Шахтер – Бенфика – 2:1 – видео голов и обзор матчаЛига Европы — 20 фев 3553
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Шахтер обыграл Бенфику несмотря на проблемы с VAR в историческом матче 1/16 ЛЕЛига Европы — 20 фев 1872
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Александрия подтвердила запрет на регистрацию новых игроков – ФИФА не признала апелляцию украинского клубаУкраина — 20 фев 214
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Барселона та Брейтвейт: навіщо данець "блаугранас", його сильні сторони, конкуренти і чому цей перехід – гроші на вітерMykhailo_Yukhymenko — 20 фев 1670