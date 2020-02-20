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Гол экс-форварда Зари в видеообзоре матча Брюгге – Манчестер Юнайтед – 1:1

20 февраля 23:28 48 Читати українською
Гол экс-форварда Зари в видеообзоре матча Брюгге – Манчестер Юнайтед – 1:1
Брюгге – Манчестер Юнайтед / Фото UEFA

Брюгге принимал Манчестер Юнайтед в первой встрече 1/16 финала Лиги Европы.

15’ Деннис Эммануэль Бонавентуре
 
Антони Марсьяль 36’
15’ Деннис Эммануэль Бонавентуре
36’ Антони Марсьяль

Уже на 15-й минуте бельгийцы шокировали именитых хозяев. Экс-вратарь Ливерпуля Симон Миньоле вынес мяч на половину поля манкунианцев, где Деннис Эммануэль Бонавентуре сумел переиграть Ромеро.

Шахтер обыграл Бенфику несмотря на проблемы с VAR в историческом матче 1/16 ЛЕ

Еще до свистка на перерыв Антони Марсьяль выровнял положение и зафиксировал финальный счет.

Напомним, Бонавентуре в 2016-2017 годах выступал за луганскую Зарю. Ответный матч между этими соперниками состоится 27 февраля на Олд Траффорд.

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Источник: ТК Футбол
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Шахтер обыграл Бенфику несмотря на проблемы с VAR в историческом матче 1/16 ЛЕ
20 февраля
1872
Теги
Лига Европы Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Брюгге Брюгге Видеоновости Брюгге - Манчестер Юнайтед
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