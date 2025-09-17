Кубок английской лиги, 3-й раунд

Брентфорд – Астон Вилла – 1:1 (4:2 – по пенальти)

Голы: Хики, 57 – Эллиотт, 43

Полузащитник сборной Украины Егор Ярмолюк помог Брентфорду выйти в следующий раунд Кубка лиги. Украинец стал одним из четырех игроков "пчел", которые реализовали пенальти в послематчевой серии против Астон Виллы. Ярмолюк подошел к отметке третьим и забил, а вместе с ним точными были Карвалью, Нелсон и Дамсгор.

Ярмолюк вывел Брентфорд в 1/8 финала Кубка лиги – туда же пробился скромный кат Манчестер Юнайтед

Что касается основного времени, то Вилла открыла счет и забила свой первый мяч за пять матчей сезона, но этого оказалось мало для прохода дальше.

