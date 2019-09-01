"Гол Ярмоленко – эмоциональный момент, очень рад за него", – Деклан Райс

Полузащитник Вест Хэма Деклан Райс поделился впечатлениями от победы в матче 4-го тура АПЛ против Норвича и выделил гол Андрея Ярмоленко.

"Гол Ярмоленко – очень эмоциональный момент. Он не играл очень долго и постепенно, но уверенно набирал форму.

Дебютный гол Ярмоленко в сезоне в видеообзоре матча Вест Хэм – Норвич – 2:0

Сегодня Ярмоленко прекрасно сыграл, я невероятно рад за него. Он попал в стойку за несколько минут до гола, а после этого переправил мяч в сетку ворот. Ярмоленко заслужил это после долгого перерыва, он пропустил много в прошлом году и видно, насколько это важно для него", – поделился Райс в комментарии официальному сайту Вест Хэма.

Напомним, Вест Хэм обыграл Норвич (2:0), а голами отметились Алле и Ярмоленко.

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