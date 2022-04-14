Бенфика вырвала ничью у Ливерпуля, но в полуфинал Лиги чемпионов прошла команда Юргена Клоппа. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Счет открыли хозяева – Конате замкнул подачу с углового. Бенфика смогла отыграться благодаря голу Рамуша, который стал последним в первом тайме. После перерыва Роберто Фирмино оформил дубль и снял все вопросы по поводу обладателя путевки в полуфинал, ведь гостям нужно было забивать 4 гола, чтобы перевести игру в экстра-тайм.

Определились полуфинальные пары Лиги чемпионов 2021/22

Лиссабонцы все же избежали поражения, забив два мяча. Автором первого стал Роман Яремчук, для которого это третий гол в Лиге чемпионов. Украинец появился на поле после перерыва и отличился голом, реализовав выход один на один с Алиссоном. Точку в матче поставил Дарвин Нуньес.

3:3 – Ливерпуль благодаря победе в Португалии (3:1) вышел в полуфинал ЛЧ. Бенфика завершает сезон без трофеев – Лига чемпионов была последним шансом.

Яремчук голом прощается с Лигой чемпионов – Ливерпуль упустил победу над Бенфикой, но запаса хватило для полуфинала