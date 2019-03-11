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Гол Яремчука в видеообзоре матча Гент – Остенде

08:22 2 Читати українською
Гол Яремчука в видеообзоре матча Гент – Остенде
Роман Яремчук / фото из соцсетей

Украинский нападающий Роман Яремчук отметился забитым мячом в матче 29 тура чемпионата Бельгии против Остенде.

За Гент выступает трое украинцев, однако вчера на поле вышел только Роман Яремчук. Именно форвард сборной Украины и открыл счет в матче уже на 3-й минуте, а его команда победила со счетом 2:1.

Яремчук голом помог Генту победить Остенде, Генк с Малиновским минимально обыграл Локерен

Для Яремчука этот гол стал 10-м в нынешнем сезоне за бельгийский клуб во всех турнирах. Гент после 29 туров набрал 47 очков и занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Бельгии.

Теги
Украинцы за рубежом Гент Гент Бельгия Видеоновости Роман Яремчук Роман Яремчук Остенде Остенде
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