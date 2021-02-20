В матче 27-го тура Мехелен на своем поле расписал ничью с Гентом. Отчет о поединке читайте на "Футбол 24".

Бельгия, Лига Жупиле, 27-й тур

Мехелен – Гент – 1:1

Голы: Сторм, 16 – Яремчук, 10

Яремчук отметился очередным голом за Гент – украинец забивает в третьем матче подряд

В очередной дуэли украинцев в Бельгии болельщики смогли увидеть на поле только одного представителя нашей страны. Марьян Швед и Игорь Пластун залечивают травмы, а Роман Безус не попал даже в заявку. Поэтому отдуваться за других пришлось форварду "сине-желтых" Роману Яремчуку.

Нападающий Гента сразу же удовлетворил ожидания фанатов, выведя свою команду вперед уже на 10-й минуте. Получив пас в районе одиннадцатиметровой отметки наш бомбардир в касание прошил голкипера соперника мощным ударом, отметившись уже в третьем матче подряд. Однако через шесть минут гости пропустили стремительную контратаку левым флангом и после нескольких манипуляций соперника получили гол-близнец от Николя Сторма.

Во втором тайме хозяева выровняли игру и создали несколько перспективных моментов: Йорди Ванлерберге пробивал под перекладину – удар потянул кипер Гента Синан Болат, а выстрелу Сторма в середине второго тайма не хватало нескольких сантиметров – сфера просвистела мимо левой стойки.

Как следствие, боевая ничья, которая принесла Генту 37 очков и 12-ю строчку турнирной таблицы, Мехелен с 40 пунктами уже седьмой.

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