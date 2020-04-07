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Гол известного вратаря оказался в десятке самых быстрых за всю историю АПЛ – ностальгическое видео

17:21 29 Читати українською
Гол известного вратаря оказался в десятке самых быстрых за всю историю АПЛ – ностальгическое видео
Бегович и Боруц / Getty Images

Фанаты английского футбола получили хоть какое-то утешение на карантине, который длится уже три недели.

АПЛ на своем официальном YouTube-канале опубликовала видео топ-10 самых быстрых голов с момента основания лиги в 1992 году.

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Рейтинг открыл феноменальный гол голкипера Сток Сити Асмира Беговича в ворота Саутгемптона, сезон 2013/14. Боснийцу хватило чуть больше 13,6 секунд, чтобы шокировать Артура Боруца на противоположной половине поля. Впрочем, для лидерства этого было мало. Молниеносный Шейн Лонг (Саутгемптон) в сезоне 2018/19 огорчил Уотфорд, когда стрелка часов не отсчитала и восьми секунд с начала матча.

Напомним, АПЛ, как и большинство лиг Европы, была вынуждена пойти на паузу из-за пандемии коронавируса, поэтому болельщикам приходится развлекаться матчами прошлых лет.

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Асмир Бегович Асмир Бегович Шейн Лонг Шейн Лонг Англия АПЛ Видеоновости
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