Чемпионат Словакии, четвертый тур

Слован Братислава – Скалица – 1:0

Гол: Игнатенко, 43

Украинцы Даниил Игнатенко и Николай Кухаревич вышли в старте Слована на игру против Скалицы в чемпионате Словакии. Экс-нападающий Карпат не сумел отметиться голом и был заменен на 66-й минуте. Это уже четвертый матч подряд, в котором Кухаревичу не удается забить.

А вот Игнатенко сумел отправить мячт в ворота соперников. Даниил на 43-й минуте после ошибки вратаря первым успел сыграть на подборе, принеся минимальную победу команде из Братиславы – 1:0.

