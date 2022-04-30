Гол и травма конкурента Зинченко в видеообзоре матча Лидс – Манчестер Сити – 0:4
23:33 - Читати українською
Лидс разгромно уступил Ман Сити в 35-м туре АПЛ. Смотрите видео голов и обзор поединка.
завершено
Родри 13’
Натан Аке 54’
Габриэл Жезус 78’
Фернандиньо 90+3’
13’ Родри
54’ Натан Аке
78’ Габриэл Жезус
90+3’ Фернандиньо
Подопечные Гвардиолы очень успешно использовали стандарты. Родри замкнул подачу со штрафного, а Натан Аке лучше всех сориентировался после углового. Правда, очень скоро нидерландец начал хромать и уступил место Александру Зинченко.
Манчестер Сити разгромил Лидс и снова оставил Ливерпуль позади – Зинченко вышел на финальную часть
Бразильцы добили Лидс. Жезус четко реализовал выход один на один с голкипером. Точку поставил 36-летний Фернандиньо, бильярдно пробив из-за пределов штрафной – 0:4.
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