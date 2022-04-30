Лидс разгромно уступил Ман Сити в 35-м туре АПЛ. Смотрите видео голов и обзор поединка.

Подопечные Гвардиолы очень успешно использовали стандарты. Родри замкнул подачу со штрафного, а Натан Аке лучше всех сориентировался после углового. Правда, очень скоро нидерландец начал хромать и уступил место Александру Зинченко.

Манчестер Сити разгромил Лидс и снова оставил Ливерпуль позади – Зинченко вышел на финальную часть

Бразильцы добили Лидс. Жезус четко реализовал выход один на один с голкипером. Точку поставил 36-летний Фернандиньо, бильярдно пробив из-за пределов штрафной – 0:4.