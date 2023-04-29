Роналду не мог забить в трех матчах подряд, но прервал серию уже на 4-й минуте отчетного поединка. Криш с нескольких метров головой замкнул качественный навес партнера.

Роналду прервал "сухую" серию, испугал соперника и привел Аль-Наср к разгромной победе

После перерыва Аль-Наср отгрузил сопернику еще 3 гола. Особенно красив был последний в исполнении Аль-Сулайхема, которому удался роскошный выстрел в девятку. Роналду больше не забивал, зато порадовал забавным промахом – с линии вратарской умудрился попасть в защитника, когда кипер уже был отыгран.