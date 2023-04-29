Гол и промах Роналду с 5 метров в видеообзоре матча Аль-Наср – Аль-Раэд – 4:0
11:00 - Читати українською
Аль-Наср разбил Аль-Раэд в матче 24 тура чемпионата Саудовской Аравии. Смотрите видео голов и обзор встречи.
Роналду не мог забить в трех матчах подряд, но прервал серию уже на 4-й минуте отчетного поединка. Криш с нескольких метров головой замкнул качественный навес партнера.
Роналду прервал "сухую" серию, испугал соперника и привел Аль-Наср к разгромной победе
После перерыва Аль-Наср отгрузил сопернику еще 3 гола. Особенно красив был последний в исполнении Аль-Сулайхема, которому удался роскошный выстрел в девятку. Роналду больше не забивал, зато порадовал забавным промахом – с линии вратарской умудрился попасть в защитника, когда кипер уже был отыгран.
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