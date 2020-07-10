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Гол и незасчитанный мяч Зозули в видеообзоре матча Альбасете – Спортинг

08:30 - Читати українською
Гол и незасчитанный мяч Зозули в видеообзоре матча Альбасете – Спортинг
Роман Зозуля наконец-то забил / ФК Альбасете

Альбасете и Спортинг сыграли вничью в 39-м туре Сегунды. Роман Зозуля отметился забитым мячом. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Испания, Сегунда, 39-й тур

Альбасете – Спортинг – 1:1

Голы: Зозуля, 69 – Гарсия, 22

Удаление: Гарсия, 89 (Спортинг, вторая желтая карточка)

Роман Зозуля наконец-то прервал ужасную безголевую серию, которая длилась с 25 октября прошлого года. На 69-й минуте украинец фирменным ударом головой сравнял счет. Экс-форвард сборной Украины мог забить еще раньше, но его гол был отменен из-за крохотного офсайда.

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Это 4-й гол Зозули в текущем сезоне, также в его активе 2 ассиста. За 3 тура до окончания чемпионата Альбасете занимает 18 место Сегунды, оторвавшись от зоны вылета всего на 1 пункт. Правда, у "механического сыра" крайне сложный календарь – впереди у Альбасете матче против Кадиса и Сарагосы, которые лидируют в чемпионате.

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