Гол и красная карточка Санчеса в видеообзоре матча Сампдория – Интер – 1:3

Интер на выезде обыграл Сампдорию в рамках 6-го тура Серии А. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Счет в отчетном матче на 20-й минуте открыл Стефано Сенси. Через две минуты преимущество миланского клуба увеличил Алексис Санчес.

Аталанта с Малиновским уничтожила Сассуоло, Интер в меньшинстве переиграл Сампдорию: 6-й тур Серии А, матчи субботы

В начале второго тайма чилиец оставил гостей в меньшинстве, чем очень быстро воспользовался Якуб Янкто, который сократил отставание в счете. Однако очень быстро Роберто Гальярдини снова забил в ворота генуэзцев.

После 6-и туров Интер, набрав 18 очков, лидирует в турнирной таблице Серии А. Сампдория имеет всего три зачетных пункта и расположилась на последнем, 20-м месте.