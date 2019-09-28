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Гол и красная карточка Санчеса в видеообзоре матча Сампдория – Интер – 1:3

28 сентября 23:32 15 Читати українською
Гол и красная карточка Санчеса в видеообзоре матча Сампдория – Интер – 1:3
Сампдория – Интер – 1:3 – видео голов и обзор матча

Интер на выезде обыграл Сампдорию в рамках 6-го тура Серии А. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

55’ Якуб Янкто
 
Стефано Сенси 20’
Алексис Санчес 24’
Алексис Санчес 46’
Роберто Гальярдини 61’
20’ Стефано Сенси
24’ Алексис Санчес
46’ Алексис Санчес
55’ Якуб Янкто
61’ Роберто Гальярдини

Счет в отчетном матче на 20-й минуте открыл Стефано Сенси. Через две минуты преимущество миланского клуба увеличил Алексис Санчес.

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В начале второго тайма чилиец оставил гостей в меньшинстве, чем очень быстро воспользовался Якуб Янкто, который сократил отставание в счете. Однако очень быстро Роберто Гальярдини снова забил в ворота генуэзцев.

После 6-и туров Интер, набрав 18 очков, лидирует в турнирной таблице Серии А. Сампдория имеет всего три зачетных пункта и расположилась на последнем, 20-м месте.

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