Дерби игроков сборной Украины завершилось безапелляционной победой Ференцвароша. Евгений Макаренко и Иван Петряк отметились в протоколе только желтыми карточками.

Зубков отметился голом в "дерби" против Макаренко и Петряка – Ференцварош вернул себе звание лидера

А вот Александр Зубков стал одним из главных героев вчерашнего вечера. Вингер открыл счет, перед тем эффектно разобравшись с опекуном. Также немалая заслуга украинца в третьем голе. Именно наш земляк вырезал классный пас на Ммаэ, впоследствии выкатившего мяч Узуни на пустые ворота.

Заметим, что третья победа кряду позволила Ференцварошу выйти в лидеры турнирной таблицы. Фехервар отстает на 8 очков и идет четвёртым.

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