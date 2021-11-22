Гол и изысканный предассист Зубкова в видеообзоре разгромной победы над командой Петряка и Макаренко
Полузащитник Ференцвароша Александр Зубков эффективно провел матч 13 тура чемпионата Венгрии.
Дерби игроков сборной Украины завершилось безапелляционной победой Ференцвароша. Евгений Макаренко и Иван Петряк отметились в протоколе только желтыми карточками.
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А вот Александр Зубков стал одним из главных героев вчерашнего вечера. Вингер открыл счет, перед тем эффектно разобравшись с опекуном. Также немалая заслуга украинца в третьем голе. Именно наш земляк вырезал классный пас на Ммаэ, впоследствии выкатившего мяч Узуни на пустые ворота.
Заметим, что третья победа кряду позволила Ференцварошу выйти в лидеры турнирной таблицы. Фехервар отстает на 8 очков и идет четвёртым.
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