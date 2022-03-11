Аталанта обыграла Байер (3:2) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Байер активно начал матч и закономерно открыл счет. Арангис сначала пристрелялся, попав в штангу ударом со штрафного, а через несколько минут четко пробил в нижний угол ворот Муссо метров с 18-ти.

Малиновский выиграл для Аталанты матч Лиги Европы – Байер на голову слабее, но интрига жива

В Аталанте результат сделали Муриэль и Малиновский. Украинец забил гол и отдал две результативные передачи, а колумбиец оформил дубль+ассист. В конце концов, гол Муссы Диаби оставляет Байеру шансы перед ответным матчем.