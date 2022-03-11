Гол и два ассиста Малиновского в видеообзоре матча Аталанта – Байер – 3:2
08:32 - Читати українською
Аталанта обыграла Байер (3:2) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".
завершено
25’ Луис Муриэль
49’ Луис Муриэль
Чарльз Арангис 11’
Мусса Диаби 63’
11’ Чарльз Арангис
25’ Луис Муриэль
49’ Луис Муриэль
63’ Мусса Диаби
Байер активно начал матч и закономерно открыл счет. Арангис сначала пристрелялся, попав в штангу ударом со штрафного, а через несколько минут четко пробил в нижний угол ворот Муссо метров с 18-ти.
Малиновский выиграл для Аталанты матч Лиги Европы – Байер на голову слабее, но интрига жива
В Аталанте результат сделали Муриэль и Малиновский. Украинец забил гол и отдал две результативные передачи, а колумбиец оформил дубль+ассист. В конце концов, гол Муссы Диаби оставляет Байеру шансы перед ответным матчем.
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter