Гол и ассист Зозули в видеообзоре матча Лас-Пальмас – Альбасете – 3:2

В рамках 8-го тура Сегунды Альбасете Зозули уступил Лас-Пальмасу, несмотря на результативные действия украинского форварда. Смотрите видео голов и обзор матча Лас-Пальмас – Альбасете.

Чемпионат Испании. Сегунда, 8-й тур

Лас-Пальмас – Альбасете – 3:2

Голы: Виера, 31, 45+2, Пекхарт, 68 – Зозуля, 86, Акунья, 90+4

Лас-Пальмас в первом тайме получил серьезное преимущество благодаря дублю Виеры. После перерыва Пекхарт сделал счет разгромным, но Альбасете едва не совершил камбэк благодаря Роману Зозуле. Сначала украинец отметился голом, а в компенсированное время ассистировал Акунье, однако этого не хватило даже для ничьей.

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Таким образом, Лас-Пальмас набрал 9 очков и поднялся на 13 место. Альбасете остался на 6-й позиции, но уже в субботу рискует опуститься ниже. Следующий матч Альба проведет 1 октября против Расинга.

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