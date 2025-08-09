Металлист 1925 создал хороший момент уже на 2-й минуте – Павлюк ударом головой попал в перекладину. Вскоре харьковчане создали еще один момент, но на этот раз Кривбасс спас Кемкин, который отразил выстрел Антюха и справился с добиванием от Мба.

Кривбасс победил Металлист 1925 – Мендоса оформил гол+пас, Ван Леувен отомстил "бывшей"

Под конец первого тайма криворожане провели образцовую контратаку, которую точным ударом завершил Мендоса. 1:0. После перерыва венесуэлец Парако вышел один на один с кипером, но проиграл дуэль Кемкину. Однако на 65-й минуте Карлос таки забил после ассиста от Мендосы. Позже Кривбасс остался в меньшинстве после второй желтой карточки Бандейры, однако счет матча не изменился.