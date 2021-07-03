Полузащитник сборной Дании Томас Дилэйни записал свое имя в историю.

Игрок дортмундской Боруссии уже на пятой минуте открыл счет в отчетном матче, замкнув подачу с углового.

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Мяч Дилэйни стал уже 24-м на Евро-2020, забитым ударом головой. Это новый рекорд для таких голов за всю историю чемпионатов Европы, сообщает Opta.

Добавим, что Томас Дилэйни впервые отметился забитым мячом на этом континентальном первенстве, но во всех матчах сборной Дании он появлялся в основном составе.

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