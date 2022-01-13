Кабо-Верде и Буркина-Фасо провели второй матч группы А в рамках второго тура КАН.

Кубок африканских наций, Второй тур

Группа А

Кабо-Верде – Буркина-Фасо – 0:1

Гол: Банде, 39

После первого тура Кабо-Верде имело 3 очка, а Буркина-Фасо могла похвастаться достойной игрой против Камеруна. Формальные гости подтвердили свое качество и в очном поединке.

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Буркинийцы имели ощутимое преимущество в течение первого тайма, поэтому их гол на 39-й минуте выглядел закономерно. Каборе выполнил настолько идеальную подачу с правого фланга, что Банде оставалось только подставить грудь. После перерыва инициативу перехватило Кабо-Верде, но голкипер соперника Эрве Коффи действовал безупречно.

Boom! The most styled goal of #AFCON2021 so far!

Boureima Bande diving CHESTED goal into the back of the net! It stands...#TeamCapeVerde 0-1 #TeamBurkinaFaso



This is AFCON QUALITY FOOTBALL! pic.twitter.com/4DYLWmVtfe — af•recon #AFCON2021 (@af_recon) January 13, 2022

Перед последним туром в группе А все выглядит запутанно. Любая команда может изменить свою нынешнюю позицию, хотя Камерун с 6 очками фактически гарантировал себе плей-офф.

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