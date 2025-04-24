Гол Гюлера, посвященный Анчелотти, в видеообзоре матча Хетафе – Реал – 0:1
Реал одолел Хетафе в выездном матче 33-го тура Ла Лиги (1:0). Смотрите гол и видеообзор встречи на "Футбол 24".
Ла Лига, 33-й тур
Хетафе – Реал – 0:1
Гол: Гюлер, 21
Реал победил Хетафе полурезервом – Гюлер посвятил гол Анчелотти, Алавес покинул зону вылета
Карло Анчелотти использовал ротацию состава в игре чемпионата против Хетафе перед финалом Кубка Испании с Барселоной. Королевский клуб был обязан выигрывать матч против подопечных Бордаласа, чтобы сохранить надежды на чемпионство.
Эффектный гол Арды Гюлера в начале встречи оказался победным. После своего мяча турецкий игрок побежал к Карло Анчелотти, чтобы поблагодарить его за доверие. Теперь Реал будет надеяться на ошибки Барселоны в последних 5 турах чемпионата. В частности в 35 туре Ла Лиги королевский клуб сыграет с каталонцами в очной встрече на Камп Ноу.