Ла Лига, 33-й тур

Хетафе – Реал – 0:1

Гол: Гюлер, 21

Реал победил Хетафе полурезервом – Гюлер посвятил гол Анчелотти, Алавес покинул зону вылета

Карло Анчелотти использовал ротацию состава в игре чемпионата против Хетафе перед финалом Кубка Испании с Барселоной. Королевский клуб был обязан выигрывать матч против подопечных Бордаласа, чтобы сохранить надежды на чемпионство.

Эффектный гол Арды Гюлера в начале встречи оказался победным. После своего мяча турецкий игрок побежал к Карло Анчелотти, чтобы поблагодарить его за доверие. Теперь Реал будет надеяться на ошибки Барселоны в последних 5 турах чемпионата. В частности в 35 туре Ла Лиги королевский клуб сыграет с каталонцами в очной встрече на Камп Ноу.