Рома пропустила максимум один гол в первых пяти матчах сезона Серии А в четвертый раз в своей истории. Ранее столичной команде подобный фокус удавался в сезонах 2014/15, 2013/14 и 1991/92. Тогда она тоже пропустила лишь один мяч за отчетный период времени.

"Гол – не лучшая новость": римская пресса оценила игру Довбыка – лишь один игрок получил более высокую оценку

Погоду в матче с Вероной сделал Артем Довбик, который набрал хорошую форму. Украинец впервые в сезоне вышел в стартовом составе матча Серии А – и забил уже на 7-й минуте. Он замкнул навес Челика головой.

Также Довбик мог оформить ассист, если бы Лоренцо Пеллегрини успел нанести удар после эффектной передачи. Но в последний момент мяч из-под ног атакующего полузащитника Ромы выбил игрок соперника.

В конце встречи Матиас Суле удвоил преимущество римлян.

Довбык голом принес Роме победу в дебютном матче в основе при Гасперини – фатальное невезение соперника