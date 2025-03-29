Шахтер на выезде одолел Оболонь (0:2) в матче 22-го тура УПЛ сезона 2024/25, который состоялся 29 марта 2025 года. Смотрите видео гола и обзор встречи на "Футбол 24".

Поединком на Оболонь-Арене в Киеве донецкий клуб прервал безвыигрышную серию из двух матчей.

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Главным героем первой половины стал бразилец Эгиналду, который на 22-й минуте после подачи Артема Бондаренко открыл счет, замкнув головой. В конце встречи "оранжево-черные" оставили соперника без шансов на камбэк: на 89-й минуте Кевин с левого фланга ворвался в штрафную, отдал пас на Глущенко, который поставил точку в этом матче. Это дебютная игра Антона за "горняков"

Для Шахтера эта победа стала важной в контексте борьбы за призовые места. После этого успеха команда Марино Пушича продолжает находиться на третьем месте в таблице, имея 44 балла. От лидера Динамо они отстают на 7 баллов, а от Александрии, которая сыграла на матч больше, – на 6.

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