Вильярреал вырвал победу над Жироной Виктора Цыганкова в 35 туре Ла Лиги. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов на Футбол 24.

На старте каталонцы пропустили контратаку, ее результативно завершил Пино. Жирона быстро ответила благодаря удару Давида Лопеса. После перерыва Жирону вывел вперед Цыганков, но красивый гол отменили из-за офсайда.

Жирона драматично уступила Вильярреалу – Цыганков зря пробил чемпиона мира и не спас от гола

Но на 90+4 минуте команда украинца потеряла даже ничью – отметился Морено. Вильярреал благодаря победе закрепился на 5 строчке, каталонцы не смогли запрыгнуть в зону еврокубков.