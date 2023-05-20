Гол Цыганкова отменили: видеообзор матча Жирона – Вильярреал – 1:2
20:18 - Читати українською
Вильярреал вырвал победу над Жироной Виктора Цыганкова в 35 туре Ла Лиги. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов на Футбол 24.
завершено
Ереми Пино 9’
Жерар Морено 90+4’
9’ Ереми Пино
90+4’ Жерар Морено
На старте каталонцы пропустили контратаку, ее результативно завершил Пино. Жирона быстро ответила благодаря удару Давида Лопеса. После перерыва Жирону вывел вперед Цыганков, но красивый гол отменили из-за офсайда.
Жирона драматично уступила Вильярреалу – Цыганков зря пробил чемпиона мира и не спас от гола
Но на 90+4 минуте команда украинца потеряла даже ничью – отметился Морено. Вильярреал благодаря победе закрепился на 5 строчке, каталонцы не смогли запрыгнуть в зону еврокубков.
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter