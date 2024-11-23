Ворскла уверенно одолела ЛНЗ в матче 14-го тура УПЛ. Смотрите видео голов и обзор встречи в этой новости на "Футбол 24".

ЛНЗ мог повести в счете на 7-й минуте, однако Яшари не смог точно перебросить Исенко, который слишком далеко выбежал из ворот. Ворскла же смогла забить на 30-й. Это Мякушко получил мяч перед чужой штрафной и точно пробил в нижний угол. Правда, очень скоро его пришлось заменить.

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А во втором тайме Иеде сумел удвоить преимущество – Самсону элегантно ассистировал Кане, а форвард забил с острого угла. На 70-й минуте Салиху оставил ЛНЗ в меньшинстве, а на поле началось настоящее побоище. В итоге, игра завершилась уверенной победой Ворсклы.