Вильярреал выиграл первый тайм благодаря точному удару Микаутадзе. Вторая половина началась с дикого промаха Дэвида – форвард Ювентуса умудрился не попасть в пустой угол с 4 метров. В июньском спарринге против сборной Украины канадец был значительно точнее...

Лига чемпионов: бисиклета в стиле Роналду принесла Ювентусу лишь ничью против Вильярреала, Боруссия разбила Атлетик

Впрочем, за 7 минут Юве таки перевернул все в свою пользу двумя красивыми голами. Гатти забил роскошным ударом в падении через себя, а Консейсау перехватил неточную передачу Парехо и самостоятельно завершил эпизод. Вильярреал украл 2 очка у туринцев под занавес встречи. Вейга, который в прошлом сезоне играл за Ювентус на правах аренды, замкнул подачу с углового – 2:2.