Гол украинского легионера Гента Романа Безуса в ворота Брюгге стал лучшим забитым мячом "буйволов" в августе, сообщает клубная страница в социальной сети Твиттер.

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Напомним, Гент в рамках 6-го тура Лиги Жупиле уничтожил команду Эдуарда Соболя 6:1, а Безус сумел отличиться на 61-й минуте. Гол украинца можно посмотреть на видео ниже (1:16 мин).

Напомним, Безус в текущем сезоне провел за "буйволов" 3 матча во всех турнирах, в которых забил 1 гол.

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