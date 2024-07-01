Гол без ударов в створ в видеообзоре матча Испания – Грузия – 4:1
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Испания – Грузия – 4:1 – видео голов и обзор матча - Фото ALBERTO PIZZOLI/AFP через Getty Images
Испания разгромила Грузию (4:1) в рамках 1/8 финала чемпионата Европы 2024 года. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".
завершено
39’ Родри
51’ Фабиан Руис
75’ Нико Уильямс
83’ Дани Ольмо
Робин Ле Норман 18’
18’ Робин Ле Норман
39’ Родри
51’ Фабиан Руис
75’ Нико Уильямс
83’ Дани Ольмо
От грузин ждали продолжения сказки. Мысли о ней заиграли с новой силой, когда Сакартвело открыла счет. Это был первый пропущенный гол Испании на Евро-2024, и забил его Ле Норман в собственные ворота.
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Логики в этом было мало, так как пиренейцы уже доминировали. Дальнейшее развитие событий лишь подтвердило случайность. Испания разнесла соперника – до перерыва лишь сравняла, а после довела дело до разгрома. Грузия завершила матч без единого удара в створ ворот, так как автогол статистика таким не считает.
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