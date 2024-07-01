От грузин ждали продолжения сказки. Мысли о ней заиграли с новой силой, когда Сакартвело открыла счет. Это был первый пропущенный гол Испании на Евро-2024, и забил его Ле Норман в собственные ворота.

Испания вышла в 1/4 финала, разгромив смелую Грузию – "Фурия Роха" вышла на Германию

Логики в этом было мало, так как пиренейцы уже доминировали. Дальнейшее развитие событий лишь подтвердило случайность. Испания разнесла соперника – до перерыва лишь сравняла, а после довела дело до разгрома. Грузия завершила матч без единого удара в створ ворот, так как автогол статистика таким не считает.