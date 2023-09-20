Падение Берлинской стены всё же состоялось - на четвёртой компенсированной ко второму тайму минуте атакующий полузащитник "бланкос" Джуд Беллингем пробил датского вратаря Фредерика Рённова, забив за Реал свой шестой мяч в сезоне во всех турнирах.

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Примечательно, что ровно половину своих мячей англичанин забил после 80-й минуты. Он превратился для Реала в настоящего джокера. Беллингем стал шестым англичанином, который сыграл за Реал в Кубке чемпионов/Лиге чемпионов после Лори Каннингема, Стива Макманамана, Дэвида Бекхэма, Майкла Оуэна и Джонатана Вудгейта. Причём 20-летний Джуд оказался самым молодым в этой компании.

С первого же матча воспитанник Бирмингема начал делать разницу...