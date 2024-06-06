Товарищеские матчи

Испания – Андорра – 5:0

Голы: Перес, 24, Оярсабаль, 53, 66, 73, Торрес, 81

Конечно, легко заметить хет-трик Оярсабаля, для чего Микелю понадобился лишь тайм, но в Испании был менее очевидный герой. Айозе Перес, которому уже 30 лет, проводил свой первый матч в составе национальной команды. Форвард Бетиса отметил это событие, забив гол и отдав результативную передачу.

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Перед Евро-2024 Испания проведет еще один товарищеский матч, 8 июня против Северной Ирландии. На континентальном первенстве "Фурия роха" попала в группу В вместе с Италией, Хорватией и Албанией.