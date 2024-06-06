Гол+пас 30-летнего дебютанта в видеообзоре матча Испания – Андорра – 5:0
Испания разгромила Андорру в товарищеском матче. Смотрите видео голов и обзор поединка Испания – Андорра на "Футбол 24".
Товарищеские матчи
Испания – Андорра – 5:0
Голы: Перес, 24, Оярсабаль, 53, 66, 73, Торрес, 81
Конечно, легко заметить хет-трик Оярсабаля, для чего Микелю понадобился лишь тайм, но в Испании был менее очевидный герой. Айозе Перес, которому уже 30 лет, проводил свой первый матч в составе национальной команды. Форвард Бетиса отметил это событие, забив гол и отдав результативную передачу.
Мбаппе организовал разгромную победу Франции, Испания поиздевалась над Андоррой
Перед Евро-2024 Испания проведет еще один товарищеский матч, 8 июня против Северной Ирландии. На континентальном первенстве "Фурия роха" попала в группу В вместе с Италией, Хорватией и Албанией.